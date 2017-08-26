• صلاحيات لرئيس المكتب الصحي بواشنطن لاتخاذ القرارات المناسبة وفقا لتطورات الوضع دون الرجوع للجنه العليا



عبدالكريم العبدالله

شكل المكتب الصحي في واشنطن وبتوجيهات مباشره من وزير الصحه د. جمال الحربي والسفير الشيخ سالم الصباح فريق طوارئ لمتابعة المرضى الكويتيين اثر الاعصار الذي يجتاح ولايه تكساس

ويختص الفريق بالعمل على مدار الساعه لمتابعة شؤون واحتياجات المرضى الذين يتلقون علاجهم في مستشفيات موجوده في هذه الولايه.

وقد قام المكتب الصحي بالاتصال هاتفيا بجميع المرضى للاطمئنان عليهم وقام بارسال رسائل توجيهيه بوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصيه للمرضى لتذليل جميع الصعوبات التي يمكن ان تواجههم، فضلا عن تخصيص خط للطوارئ للتواصل مع المرضى الكويتيين في ولاية تكساس وهو 2023202415

ومنح وزير الصحة د.جمال الحربي صلاحيات لرئيس المكتب الصحي بواشنطن لاتخاذ القرارات المناسبة وفقا لتطورات الوضع وما قد يطرأ من مستجدات دون الرجوع للجنه العليا، وأصبح من سلطات رئيس المكتب الصحي اتخاذ القرارات الفوريه المناسبه وفقاً للمستجدات بمافي ذلك نقل أماكن العلاج دون الرجوع للجنه العليا.

كمل تم التواصل بين المكتب الصحي وجميع المستشفيات الامريكيه بمناطق الطوارئ للوقوف على تطورات الوضع أولاً بأول واتخاذ القرارات الفوريه المناسبه لرعايه المرضي و مرافقيهم.

وتم حجز عدد ٨ باصات بحجم ٥٠ راكب لنقل المرضى وتم ترتيب بعض الفنادق خارج ولايه تكساس في حالأمرت الولايه بالاخلاء

تجدر الاشاره الى ان اجمالي عدد المرضى مع عائلاتهم والمرافقين يبلغ ٤٠٠ شخص، كما أن المرضى متواجدين في خمس مستشفيات مختلفة.