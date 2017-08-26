الحجاج اعتادوا على تميز الحملات .. ولن نرضى بأقل من ذلك

الفرق المشاركة في البعثة تعمل بشكل دؤوب وتتعاون مع بعضها البعض لخدمة الحجاج





أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية خليف مثيب الأذينة بالحملات الكويتية والتزامها بقانون الحج والعمرة، واللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2015 الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة.



وأوضح الأذينة، خلال الجولة التفقدية التي قام بها مع الفرق المشاركة في بعثة الحج، إلى عدد من الحملات الكويتية: إن الهدف الأساسي من هذه الجولة، هو متابعة العمل في حملات الحج، والاطمئنان على أوضاعها، وسماع الملاحظات التي لديهم من أجل معالجتها، والإجابة عن كل الاستفسارات التي يتقدمون، وكذلك تسجيل أي ملاحظات يرغبون بها، لأننا جميعاً في مركب واحد.



وأكد أهمية هذه الجولات بالنسبة لبعثة الحج الكويتية، على اعتبار أنها تعطي البعثة صورة كاملة عن أوضاع حجاج دولة الكويت عن قرب وكثب، مشيراً إلى أن الحجاج ضيوف الرحمن، وعلينا خدمتهم بما يناسب هذه المكانة، وهذا شرف لنا جميعاً.



وقال الأذينة: رغم أن العلاقة التي تربطنا بأصحاب الحملات وثيقة الصلة، ونعلم مدى التزامهم جميعاً بقانون الحج والعمرة، إلا أن الجزاءات واضحة بشأن أي مخالفة تُرتكب، ولن نتهاون في ذلك، داعياً أصحاب الحملات إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الجهات المختصة في حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك لضمان أداء المناسك على أكمل وجه.



وحث الأذينة الحملات الكويتية على المحافظة على المكانة التي وصلوا إليها في السنوات الأخيرة، على اعتبار أن المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها، موضحاً: إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً أصبحت مضاعفة، لأن حجاج دولة الكويت، اعتادوا على التميز والريادة من قبل الحملات، ولن يرضوا بأقل من ذلك، ونحن مثلهم لن نرضى بأي تراجع، مضيفاً: لهذا نحن كبعثة على أتم الاستعداد لخدمة الحملات، وهم في المقابل عليهم خدمة حجاجهم، وتوفير كل ما يحتاجون إليه وتوفير سبل الراحة لهم، سواء في السكن، أو عند أداء المناسك أو غيرهما، لأن الحاج يريد خدمة متميزة مقابل ما دفعه من مال.



وفي ختام الجولة تمنى الأذينة التوفيق للحملات الكويتية في أداء رسالتها وتهيئة الأجواء المناسبة للحجاج لأداء المناسك على أكمل وجه.

وشكر الأذينة الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية على عملها الدؤوب، كلٌ في مجال تخصصه وتعاونهم مع بعضهم بعضاً وهذا كله يصب في مصلحة حجاج دولة الكويت.