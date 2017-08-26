الرخيص: تفعيلا لدورها في التنمية ومساعدة المحتاجين من فئات المجتمع المختلفة



ليلى الشافعي

قدمت الأمانة العامة للأوقاف دعما قدره 200.000 دينار (مائتي ألف دينار) لدعم حج المقيمين بصورة غير قانونية من فئة غير محددي الجنسية، للذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، من خلال وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت لمساعدتهم على تحمل نفقات في البلاد الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة مساعد الرخيص أن الأمانة حرصت على أن تتحمل جزء من تكلفة الحج هذا العام للتخفيف عن كاهل الراغبين في أداء فريضة الحج من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث قدمت الأمانة العامة للأوقاف هذا التبرع الى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، لرفع جزء من عبء سداد تلك الرسوم إلى حملات الحج الكويتية لتلك الفئة.

وأكد الرخيص أن جهود الأمانة العامة للأوقاف بصفتها جهة رسمية مانحة تأتي في إطار تفعيل دورها في التنمية المجتمعية ومساعدة المحتاجين من فئات المجتمع المختلفة، ولذلك حرصت الأمانة على مساعدة فئة غير محددي الجنسية في كل نشاط تدعى إليه حفاظا على وحدة المجتمع وتماسكه وتعاضده وتعاونه، مشيراً إلى دعم الأمانة السابق لهذه الفئة بمبلغ 100000 دينار كويتي لتحمل تكاليف البصمة الوراثية والذي كان يشكل عبئا مضاعفا على الأسر التي تضم عددا كبيرا من الأفراد، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع آنذاك أكثر من 9580 فردا.

وبين الرخيص اهتمام الأمانة العامة للأوقاف بالمشاريع التنموية المجتمعية ومنها على سبيل المثال مشروع رعاية طالب العلم والذي يهدف إلى توفير الرعاية المناسبة للطلبة المحتاجين للدعم لتمكينهم من تغطية نفقات التعليم، وتوجيه تلك المساعدات للمجتهدين في تحصيلهم العلمي كشرط للاستفادة من المشروع، حيث تمثل فئة غير محددي الجنسية جزء مهم من مستفيدي هذا المشروع، وذلك بالإضافة إلى استفادتهم من مشاريع الأمانة الأخرى كمصرف الإطعام من خلال تنسيق الأمانة مع بيت الزكاة لحالات الأسر المحتاجة، وذلك تنفيذا لشروط الواقفين.

واختتم الرخيص تصريحه بدعوة الجمهور الكريم للتواصل مع الأمانة العامة للأوقاف، والمشاركة في تقديم أوقافهم ومساهماتهم الخيرية في هذه الأيام المباركة، للمساهمة في خدمة المجتمع والعمل الخيري.