اكد رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الدكتور مبارك العجمي اليوم السبت اكتمال الاستعدادات والتجهيزات الصحية والطبية بمقر بعثة الحج الكويتية اضافة الى توافر الأدوية اللازمة للتعامل مع كافة الحالات المرضية.

وقال العجمي عقب تفقده العيادات الطبية بمقر بعثة الحج الكويتية في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة ان الفريق الطبي يعمل على توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة على حملات الحج الكويتية من مقر البعثة بمكة المكرمة.

واكد استمرار العمل بنظام "الملف الآلي" لحجاج دولة الكويت المراجعين لعيادة فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية والمعمول بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية فى دولة الكويت.

وأوضح ان نظام "الملف الآلي" يظهر البيانات والتاريخ المرضي للحاج المراجع لعيادة البعثة والأدوية التي تصرف له وهو مرتبط بالنظام الصحي في دولة الكويت بهدف تسهيل متابعة حالة المرضى الحجاج بعد عودتهم الى البلاد.

ودعا العجمي حملات الحج الكويتية الى تنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية لحماية حجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج الكويت بشكل خاص.

وشدد على أهمية تواصل الحملات الكويتية المستمر مع فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية طوال فترة أداء مناسك الحج.

وأشاد بالدعم المطلق من وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي لفريق الخدمات الطبية وتقديم كافة التسهيلات والتجهيزات له داخل دولة الكويت وفي مكة المكرمة.

وثمن الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن في كل عام.