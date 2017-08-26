أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة أحمد المطيري عن قيام النوبيتين «ب، ج» بجولة ميدانية على المطاعم والمحلات التي تتداول المواد الغذائية إلى جانب متابعة العقارات بتطبيقهم اشتراطات البناء بهدف الوصول إلى المستوى المطلوب من تطبيق قوانين ولوائح البلدية.

وأشار المطيري إلى أن الحملة أسفرت عن إتلاف 350 كيلو من ملح الطعام، مجهولة المصدر تم وضعها على الطريق، إلى جانب تحرير 50 مخالفة تنوعت ما بين عدم التقيد بالنظافة العامة أثناء تداول المواد الغذائية، تداول مواد غذائية تالفة، والعمل دون الحصول على شهادة الصحية، والعمل بشهادة صحية منتهية، وتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، وإقامة اعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، وعدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط وإقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وعدم إقامة إعلان تعرفي للنشاط وعدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط ومخالفه حضر الأفعال المضرة بالنظافة العامة وعرض البضائع أمام المحل.

وأضاف المطيري بأن مفتشي البناء قاموا بتوجية 6 إنذارات لعقارات بمنطقة الشويخ الصناعية و تضمنت عدم ترميم وتجميل واجهات العقار وفقاً للمواصفات التي تقررها البلدية و إزالة جميع المخالفات من غرف تم إنشاؤها من مواد خفيفة فوق الأسطح.