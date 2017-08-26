أكد مختار منطقة الرابية فارس النون أن الكويت بفضل من الله تعالى تتمتع بالأمن والأمان إلى درجة تجعل الكثيرون من حولنا دولا وشعوبا يحسدوننا على هذه النعمة المفتقدة في كثير من دول العالم خصوصا في منطقتنا التي تموج بالتوتر والاضطرابات.



وقال النون في تصريح صحافي إن هذه النعمة التي من الله بها علينا هي نتاج سياسة حكيمة لولاة الأمر منا سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، فخارجيا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشار إليه بالحكمة والحنكة وقوة التأثير في شتى المحافل الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعله محل استحقاق وعن جدارة للقب الأممي «قائد الإنسانية» وهيأ الكويت لتكون مركزا عالميا للعمل الإنساني ما جعل العالم كله من أقصاه إلى أدناه ينظر اليها كدولة بكثير من الاحترام والإعجاب والفخار ويعول على وساطتها في الأزمات التي تحدث في المنطقة، ونحن نفخر بقائد كهذا كان خير خلف لأسلافه الذين تولوا قيادة البلاد حاكما بعد آخر.



وأضاف النون: وأما على الصعيد الداخلي فقد تولى قيادة سفينة الأمن وزراء داخلية من الأسرة الحاكمة ضربوا أروع المثل في العطاء والإخلاص وهاهو الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يقدم نموذجا رائعا من موقعه ويقود منظومة أمنية ساهرة على أمن الوطن تعمل في صمت ووفق إستراتيجية مدروسة باتت تمثل مدرسة تحتذى في كيفية الحفاظ على الأمن والأمان في البلاد، واصفا الجراح بأنه وزير داخلية من العيار الثقيل ويستحق التحية والتقدير لما يقدم من أداء راق ومتميز ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى كم الإعجابات والإشادات التي يتلقاها في الداخل ومن الخارج بالأداء الأمني الكويتي الذي استطاع وعن جدارة فك طلاسم العديد من الجرائم وحال دون وقوعها فضلا عن تعقب المجرمين ومطاردة خفافيش الظلام وفرض سياج أمني يجعل كل من يعيش على أرض الديرة آمنا مطمئنا فتحية لهذا الرجل ولرجاله الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه، داعيا الله عز وجل ان يحفظ الكويت وقيادتها من كل مكروه.