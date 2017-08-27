محمد هلال الخالدي - ثامر السليم

أعلــن وزيــر الأوقــاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري أن أولى حملات الحج المخصصة لـ«البدون» غادرت امس. وأضاف في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «لله الفضل والمنة اليوم (أمس) أول حملة حج لإخواننا البدون تغادر أرض الوطن لأداء فريضة الحج.. نسأل الله لهم حجا مقبولا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا».

من جانب اخر أوضح مصدر مسؤول في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت أن السفارة انتهت من اصدار 1000 تأشيرة حج خاصة بجوازات المادة 17 لغير محددي الجنسية (البدون)، لافتا إلى حجم العمل الكبير الذي تم بذله لإنجاز هذه المهمة، مشيرا إلى أنه بنهاية دوام يوم أمس السبت تكون مهلة اصدار هذه التأشيرات قد انتهت بالفعل وأن المهمة قد اكتملت بإصدار التأشيرات لجميع الجوازات التي تقدم أصحابها بطلب تأشيرة حج.

وأكد المصدر أن السفارة قد استنفرت كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والتقنية وواصلت العمل حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل إنجاز هذا العمل الضخم خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك كله يأتي في اطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من جميع الحجاج سعيهم.

من جانبه، أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة بالحملات الكويتية والتزامها بقانون الحج والعمرة، واللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2015 الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة.

وأوضح الأذينة، خلال الجولة التفقدية التي قام بها مع الفرق المشاركة في بعثة الحج، على عدد من الحملات الكويتية ان الهدف الأساسي من هذه الجولة هو متابعة العمل في حملات الحج، والاطمئنان على أوضاعها، وسماع الملاحظات التي لديهم من أجل معالجتها.

وقال الأذينة انه رغم أن العلاقة التي تربطنا بأصحاب الحملات وثيقة الصلة، ونعلم مدى التزامهم جميعا بقانون الحج والعمرة، إلا أن الجزاءات واضحة بشأن أي مخالفة ترتكب، ولن نتهاون في ذلك، داعيا أصحاب الحملات إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الجهات المختصة في حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك لضمان أداء المناسك على أكمل وجه.