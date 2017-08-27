ليلى الشافعي

قدمت الأمانة العامة للأوقاف دعما قدره 200 الف دينار لدعم حج المقيمين بصورة غير قانونية من فئة غير محددي الجنسية، للذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمساعدتهم على تحمل نفقات الحج لهذا العام.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة مساعد الرخيص إن الأمانة حرصت على أن تتحمل جزءا من تكلفة الحج هذا العام للتخفيف عن كاهل الراغبين في أداء فريضة الحج من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث قدمت الأمانة العامة للأوقاف هذا التبرع الى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لرفع جزء من عبء سداد تلك الرسوم إلى حملات الحج الكويتية لتلك الفئة.

وأكد أن جهود الأمانة العامة للأوقاف بصفتها جهة رسمية مانحة تأتي في إطار تفعيل دورها في التنمية المجتمعية ومساعدة المحتاجين من فئات المجتمع المختلفة، ولذلك حرصت الأمانة على مساعدة فئة غير محددي الجنسية في كل نشاط تدعى إليه حفاظا على وحدة المجتمع وتماسكه وتعاضده وتعاونه.