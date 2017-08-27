موسى أبوطفرة

أكد رئيس تجمع المعلمين بوزارة الأوقاف د.أحمد المطيري، أن اجتماع لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية المنعقد الأسبوع الماضي كان إيجابيا، حيث اعتمدت اللجنة توصية ديوان الخدمة المدنية وتوصية لجنة الاعتراضات بإلغاء جميع قرارات الندب والترقية التي وقعها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ توليه الوزارة بقطاع الدراسات الاسلامية.

وطالب المطيري في تصريح صحافي الشؤون الإدارية بوزارة الأوقاف بضرورة الاستعجال بإعلان الشواغر بالوظائف التعليمية حتى يتسنى للمعلمين الاستعداد للاختبارات والمقابلات على أن تكون هناك لجان منفصلة للاختبارات لكل إدارة على حدة.

وأشار إلى ان لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية قررت أن الراغبين في الترشح للوظائف الإشرافية التعليمية يجب أن يكون ذلك بنفس الإدارة، كما اشترطت ان يكون المرشح للوظيفة الإشرافية قد أمضى على توظفه بالإدارة سنتين على الأقل، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها ان تحفظ حق العاملين بالإدارات وتوافر فرص متكافئة لجميع الموظفين دون تمييز، حيث إن المعيار سيكون معتمدا على نتيجة الاختبارات التحريرية والمقابلات الشفوية حسب النظم واللوائح.

وأكد المطيري ضرورة أن تكون لجان الاختبارات والمقابلات حيادية وبعيدة كل البعد عن المساومات والترضيات.