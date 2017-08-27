قامت جمعية النجاة الخيرية بتسيير إغاثات عاجلة لنجدة وتقديم العون والمساعدة للناجين من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جمهورية بنغلاديش أخيرا وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة حيث نزحت مئات العوائل وعزلت عن العالم الخارجي وغرقت منازلها بالكامل وتدمرت ثروتها الحيوانية والزراعية.
وفي هذا الصدد قال مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية والذي مثل وفد النجاة الإغاثي إيهاب الدبوس: شاهدنا كارثة إنسانية مروعة حيث اختفت المنازل وتلاشت معالمها بين مياه الفيضانات.
وأضاف ان المساعدات الإغاثية التي قدمتها جمعية النجاة الخيرية تمثلت في توزيع 1000 طرد غذائي يضم أهم المواد الغذائية الضرورية للأسر المتضررة.
وقال الدبوس: ان الحاجة كبيرة جدا ونحن بدورنا نحث محسني ومحسنات الكويت والخيرين لدعم النجاة الخيرية حتى يتسنى تسيير قوافل إغاثية أخرى وللتواصل مع جمعية النجاة الخيرية الاتصال على 1800082.