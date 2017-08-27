«أريد الخروج من كل هذا بكرامة»

مذيعة التلفزيون الإنجليزي شارون أوزبورن (64 سنة) تعلن عزمها التخلي عن برنامج «إكس فاكتور» وعالم المسابقات وهي في ذروة عطائها من أجل أن تتقاعد مع زوجها أوزي أوزبورن. ويذكر أن شارون كانت قد عملت في صناعة الترفيه منذ أن كانت في الخامسة عشرة. «أريد الخروج من كل هذا بكرامة».