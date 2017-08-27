أكد مدير إدارة الموارد المالية والإعلام في جمعية عبدالله النوري الخيرية د.أمين النبهان، أن الجمعية بفضل الله ثم جهود المتبرعين من أهل الكويت وفيض عطائهم نفذت مشروع الأضاحي العام الماضي داخل الكويت وخارجها، وقد لاقى المشروع إقبالا كبيرا بفضل الله عز وجل.

وأشار النبهان في تصريح صحافي إلى أنه من هذا المنطلق أخذت جمعية عبدالله النوري الخيرية على عاتقها أن تمهد طريقا للتكافل والمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء داخل الكويت، وذلك بتنفيذ مشروع الأضاحي للعام 2017 لنعمل على تطبيق شعيرة الأضحية وإسعاد المحزونين، ولنرسم البسمة على وجوه الأسر المتعففة داخل الكويت، فقامت الجمعية بطرح مشروع الأضاحي داخل الكويت للخروف العربي بمبلغ 85 دينارا والخروف المهجن بمبلغ 70 دينارا والخروف الأسترالي بمبلغ 65 دينارا وسيتم التوزيع للأسر عبر الإتفاق مع إحدى شركات المواشي المعتمدة داخل الكويت.

ودعا النبهان اهل الكويت الكرام والمقيمين إلى مواصلة دعم الفقراء والمحتاجين بالمشاركة في مشروع الأضاحي لهذا العام، موضحا أن التبرع للمشروع يتم بالاتصال على خط خدمة المحسنين 96666698 أو الخط 1802444 أوالموقع الالكتروني للجمعية (Alnouri.org) أو بزيارة مقر الجمعية بالقادسية ق 1 شارع 10 منزل 5.