أكد مدير شبكة الجزيرة الإعلامية في الكويت سعد السعيدي أنه لا علاقة لما تسمى «قناة الجزيرة العربية» بشبكـــة الجزيــرة وقنواتها المعروفة.

وأضاف السعيدي ان قنــاة الجزيـــرة المعروفــة تعمــل وفقا للقوانين الكويتيـــة ولديها ترخيص بالعمل الإعلامي في البلاد منذ سنوات وليس لها علاقة من بعيد أو قريب بتلك القناة «الجزيرة العربية». واستغرب السعيدي من وجود معدات واستديوهات في احدى المناطق السكنية، والإعلان عن قيام قناة إعلامية دون إذن من الجهات الرسمية، مؤيدا خطوة وزارة الإعلام فيما اتخذته من إجراءات حيال تلك القناة التي لم تراع قوانين البلاد وأنظمتها. وطالب السعيدي وسائل الإعلام المختلفة بالتأكد والتثبت قبل إلصاق تلك القناة المجهولة بقنوات شبكة الجزيرة الإعلامية المعروفة.