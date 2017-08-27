صدر قرار رقم 1123 لسنة 2017 بإعادة الجنسية الكويتية جاء فيه:

مادة أولى: إعادة الجنسية الكويتية الى كل من:

1- نورة محمد احمد علي العجلان.

2- بدرية مهدي مزعل السبيعي.

3- نورية محمد فالح ثلاب الهاجري.

مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر قرار رقم 1124 لسنة 2017 بإعادة الجنسية الكويتية جاء فيه:

مادة أولى: إعادة الجنسية الكويتية الى رثعة محمد عبدالله مطلق ساجر العتيبي.

مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.