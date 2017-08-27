العنزي: أكبر دارسة في الـ 72 من عمرها وأصغر واحدة 19 عاماً

أوقات يسود فيها النشاط وروح التنافس بين المشاركات وبرامج متنوعة وأنشطة ثقافية

نسعى لنشر المشروع في محافضات الكويت

ليلى الشافعي

«سابقي الزمان واختمي القرآن» مشروع عظيم، فريد من نوعه في الكويت، صاحبة فكرة المشروع امرأة تثق في قدرتها وتعتز بمن حولها من نساء مبدعات، تذوق قلبها نور القرآن فعقدت العزم على المضي في هذا الطريق المنير واجتمعت حولها مجموعة من المتطوعات الكويتيات ذوات الهمة وحب كتاب الله.

إنها رئيسة مركز فاطمة الوقيان للقرآن الكريم كفا العنزي، وخلال جولتنا التفقدية لهذا الصرح العظيم لمدة 3 أيام التقينا برئيسة المركز وبالشيخات المحفظات والطالبات، وانبهرنا بهذا العمل العظيم الذي تستمر فعالياته خلال شهري 7 و8، فكل ما فيه قائم على العمل التطوعي بلا مقابل، بتكاتف وحب وإقبال على تقديم الخير، فكانت الفكرة استغلال الوقت للناشئة وللأمهات في جو عائلي مرتبط بالقيم والإيمانيات، مما ينعكس على الأسرة بكاملها وعلى المجتمع لتخريج جيل قرآني يخدم هذا البلد المعطاء.

سنتعرف على الكثير من خلال لقائنا مع رئيسة المركز ومع المشرفة الفنية لمشروع «سابقي الزمان واختمي القرآن» الشيخة المحفظة عائشة الصفي ومع الطالبات والمحفظات من خلال هذا التحقيق:تحقيق:

في البداية، قالت رئيسة مركز «فاطمة الوقيان» كفا العنزي إن «سابقي الزمان واختمي القرآن 2» مشروع يضم المنتسبات الكويتيات، وجميـع الشيخات والطاقم الإداري متطوعــــات وان المحفظات لديهــن السند والقراءات وذوات كفاءة عالية في علوم القرآن.

وأشارت إلى أن المشروع تنتسب اليه 140 دارسة قسمن إلى 4 فئات، الفئة الأولى: تلاوة وتجويـد لـ 5 أجزاء، والثانية: حفـــظ 10 أجزاء، والثالثة: حفظ 15 جزءا، والفئة الرابعة: حفظ كتاب الله كاملا خلال شهرين.

واضافت أن فترة الدراسة تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا ومن الساعة 3.30 عصرا الى الساعة 6 مساء، وذلك بهدف استغلال فترة الصيف خلال شهري 7 و8، فالمشروع الذي يتبناه مركز «فاطمة الوقيان».. فريد من نوعه في الكويت ولا يوجد مشروع آخر مثله في فترة الصيف.

وقالت: «نحن نسلط الضوء في هذا المشروع على إنجازات الناشئة الكويتية في حفظ القرآن الكريم وإظهار إبداعها وطريقة حفظها لتأهيلها للمشاركة في المسابقات الدولية، حيث يساعد المشروع على تبادل الخبرات بين الشيخات والناشئة والأخذ من اخلاقيات المحفظات من خلال التعامل اليومي معهن».

ولفتت العنزي الى ان الاجواء تطرأ عليها طابع الغرابة على المجتمع فبينما البعض يقضون عطلتهم الصيفية بين السفر والسياحة يقوم فريق آخر متكامل من المتطوعات الكويتيات من حفظة القرآن الكريم ومن المجتهدات في الحفظ والتلاوة يجمعهن مركز مؤهل من جميع النواحي، ومن خلال منهج متكامل مدروس، وهذا يحفز الناشئة على حفظ القرآن الكريم في فترة قصيرة هي فترة الصيف واستغلال الإجازة فيما ينفع الحافظات بالإضافة الى توفير مصاريف السفر للمدينة المنورة وتوفير الوقت والجهد والسكن لتحفظ الفتاة جزأين هناك في حين تواجدها في بلدها الكويت وبجواز منزلها تحفظ المصحف كله خلال فترة وجيزة لأن كل شيء متوافر في بيئة قريبة من بيتها وفي بلدها ومع صحبة طيبة ترغّب الجميع في حفظ كتاب الله.

وأكدت ان هدف المركز هو تخريج جيل قرآني تربّى على اخلاق القرآن الكريم، فقد تم تأسيس مركز فاطمة الوقيان عام 1992 وكان عبارة عن دور واحد، وفي سنة 2011 تم هدم المركز وبناؤه على دورين وسرداب وفي العام نفسه بدأنا مشروع «سابقي الزمان واختمي القرآن (1)» في فترة الصيف، والتحقت 70 طالبة بمخيم ختمت فيه 16 طالبة كتاب الله كاملا وخلال الشهرين ختمت اقل واحدة 5 أجزاء ثم اعيد المشروع سنة 2017 في بداية شهر يوليو بآلية مختلفة، حيث تم توزيعهن على شرائح المنهج التي تم ذكرها وتقوم بها شيخات لديهن قراءات وأسانيد عديدة، حيث يحتضن النشاط اكبر مجموعة من الشيخات يبلغ عددهن 50، ولفتت الى ان المركز الذي تخرجت فيه الطبيبة والمدرسة والمهندسة يعتبر فخرا لنا في خدمة المجتمع وخاصة ان بناتهن تدرس الآن، واول دفعة قد تخرجت من الخاتمات في المركز عام 1997.

ولفتت العنزي الى انه سيقام حفل في نهاية النشاط لتكريم المشاركات وكان قد تم الاعلان عن افتتاح حلقات لمدة سنة كاملة للحفظ والتجويد لمن حفظت في فترة الصيف لتثبت ما حفظته خلال السنة.

الصحبة القرآنية

من جانبها، قالت عضو المقارئ الكويتية وعضو اللجنة الدائمة في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده والمشرفة الفنية لمشروع «سابقي الزمان واختمي القرآن» الداعية عائشة الصفي ان الهدف هو استغلال فترة الصيف في حفظ القرآن الكريم، في ظل وجود الصحبة القرآنية من النساء، حيث تحفظ في هذه الدورة 140 حافظة من عمر 19 الى 72 عاما.

واشارت الى ان المشروع قد سبق تنفيذه منذ 3 سنوات، ومع تطور مستمر في طريقة الحفظ والمراجعة، وخلال العام المقبل سنضيف له مادة التفسير بجانب حلقات السند.

واضافت ان هناك 40 داعية متطوعة عبر 15 حلقة قرآنية، وهنا يلاحظ اقبال كبير من قبل النساء وحرصهن على الحضور والمكوث في المركز حتى ان بعضهن لا تذهب لبيتها الا في المساء، وتستمر معنا من الصباح الى السادسة مساء في هذا المخيم القرآني الفريد، ومن المفرح ان بعض المشاركات سبقن الحفظ المقرر عليهن وأنهين اجزاء اخرى وزدن عليها.

وبينت ان هناك 4 مستويات من البرنامج، المستوى الاول للخاتمات وهو مراجعة ما تم حفظه خلال شهرين يوميا، والمستوى الثاني لحفظ 15 جزءا، والثالث لحفظ 10 اجزاء، اما المستوى الرابع فهو لتصحيح التلاوة والحفظ فيه اختياري، وكم انا سعيدة بتطوعي هذا وبين هذه الصحبة الصالحة وهن يحفظن ويقرأن القرآن «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» (رواه مسلم)، ويقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، كما أن القرآن شفيع لأصحابه.

ان العيش مع القرآن عيش كريم ونعمة من الله تفضل بها وانتشرت في بلدنا الحبيب الكويت، فلنتمسك بها دائما.

من جانبها، تقول وكيلة مركز فاطمة الوقيان اميرة الفرج ان جميعنا يعلم ان تلاوة القرآن الكريم لها اهمية كبيرة في حياة المسلم، فالقرآن هو كتاب المسلمين، واهم مصادر التشريع الاسلامي وهو كلام الله المنزل على سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعتبر دراسة القرآن وتعلمه من اهم العلوم التي يجب تعلمها والمواظبة على قراءته ودراسته وتطبيق معانيه منذ الصغر.

واضافت انه من هذا المنطلق، فقد بدأ مشروع «سابقي الزمان واختمي القرآن» الذي يعد تجربتي الاولى للعمل التطوعي ضمن تلك المشاريع والتي اعتبرها فرصة ذهبية لاستغلال اجازة الصيف في حفظ وتلاوة وقراءة القرآن الكريم خلال شهرين لفئة السيدات من عمر 15 عاما فما فوق على ايدي شيخات سند كويتيات ذوات كفاءة عالية في مجال تعليم القرآن الكريم ضمن اطار مخيم صيفي تطوعي، ولله الحمد لاقى هذا المخيم اقبالا وصدى كبيرا، سواء من شيخات السند، اللاتي عبرن عن مدى فرحتهن بالعمل منشدات للأجر والثواب او من المشاركات اللاتي فاق عددهن العدد المتوقع من جميع مناطق الكويت.

تعليم غير الناطقين بالعربية

بدورها، قالت المسؤولة الإعلامية بالمشروع سلمى محمد: أعمل في مجال التطوع منذ عام 2008، في البداية كان تطوعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما عدت من دراستي بالولايات المتحدة الاميركية، حيث عملت هناك في مجال التطوع معا لأطفال غير المتحدثين باللغة الانجليزية من الاسبان وغيرهم لتعليمهم اللغة الانجليزية قبل الالتحاق بالمدرسة، كما تطوعت لتحفيظ المسلمين حديثي الاسلام السور القصيرة واللغة العربية.

والآن تطوعت في مركز فاطمة الوقيان في مشروع «سابقي الزمان واختمي القرآن2» حيث انني اتمنى ان امثل بلدي بشكل جيد داخل الكويت وخارجها وهذا جزء بسيط اقدمه لبلدي الحبيبة الكويت وادعو كل من يقرأ هذه الكلمات ان يتطوع في أي مجال لخدمة اهل هذا البلد الطيب.

ودائما لدي شعور يخالجني عندما اعمل مع فريق متطوع وهو شعور مختلف عما اشعر به اثناء اداء عملي الذي آخذ عليه اجرا، فهذا العمل بلا مقابل له طعم مميز لا يشعر به الا من ذاق حلاوة العمل التطوعي وأداه بكل اخلاص ولا ارجو منه الا وجه الله تعالى، فمع العمل التطوعي اشعر ببركة العمل والنشاط والانجاز واني اقدم شيئا مميزا يحتاجه غيري وان اكون عضوة فعالة في المجتمع، وسعادتي لا توصف وانا اسمع دعاء الحافظات لي وابتسامتهن وانا ارى خاتمات القرآن اسبوعيا، ولولا فضل الله علي وتوفيقه وعملنا كفريق واحد بحب واخلاص لما نجح المشروع ،واشكر تعاون الاداريات ورئيسة المركز لتسهيلهن جميع المصاعب التي واجهت المشروع، كما اشكر شيخاتنا على جهودهن، وطالباتنا، ونحمد الله على اختيارنا للعمل بهذا المشروع الذي اعطانا الطاقة الغريبة والنشاط المستمر.