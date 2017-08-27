أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا بإشهار (اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية) جاء فيه:

مادة 1: يظهر اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد به.

كما أصدرت الصبيح قرارا وزاريا رقم 67/أ لسنة 2017 بإشهار الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.

جاء فيه: مادة 1: تشهر الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي:

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني» طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية بمتابعة عمل المجلس التشريعي من خلال اعضائه، حيث يتابع نشاط المجلس الداخلي والخارجي ضمن حدود المؤسسة البرلمانية المتعارف عليها، وفحص مدى الالتزام بالعلاقة القانونية التي تربطه بالوطن والمواطن والمجتمع وتعزيز القيم الديموقراطية من مساءلة وشفافية، وعرض حصيلة نشاطها بشكل دوري امام المواطن ومؤسسات المجتمع والإسهام في تفعيل الدور المجتمعي من خلال الندوات والأنشطة والإصدارات التي تقوم بها الجمعية في هذا الشأن بما يخدم الوحدة الوطنية ودمج مكونات المجتمع من خلال تعريفها بدورها الرقابي والمحاسبي لعمل المؤسسة البرلمانية، وتهدف الجمعية ايضا الى إشاعة النقد الذاتي للأداء البرلماني واستنهاض الهمم من عضد العمل البرلماني الخلاق من خلال متابعة برامج الأعضاء وتصويب اخطاء التجربة البرلمانية ومتابعتها الدورية، وترسيخ قيم الحوار الوطني والتعاون مع كافة الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية للوصول للرؤى المشتركة التي تعزز قيم المجتمع وحقوقه وحرياته.

والمؤسسون هم:

1- ناصر رفاعي محمد الشليمي

2- ماجد داخل مدعوس الفضلي

3- مبارك احمد مبارك الخزيم الشمري

4- محمد عارف ثنيان الشمري

5- محمد رفاعي محمد الشليمي

6- محمد حسين محسن المطيري

7- محسن عوض عيد الدويخ

8- محمد جدعان عواد جدعان السعيد

9- مرشد عبدالوهاب دوشان الشمري

10- ماجد صالح شقير الضفيري

11- مطلق عبيسان الحميدي المطيري

12- مالك هاني عبدالله الضفيري

13- محمد مطلق محمد الشليمي

14- مطرب عراك مطرب سعيدان

15- عوض دبيان عوض رويضي المطيري

16- عبداللطيف فهد عبداللطيف السعيد

17- عبدالله مطر محمد العارضي

18- عبدالله سند نهار المطيري

19- علي جابر علي جوير المسعود

20- عادل مطيلج محمد العنزي

21- عبدالعزيز فهاد رشيد متعب

22- عايد سمير عليوي الظفيري

23- عبدالله زيد عبدالله المرزوق العازمي

24- عبدالرحيم محمد علي فخرو

25- عبدالعزيز مطلق محمد الشليمي

26- عبدالله فهاد رشيد متعب

27- احمد مطلق محمد الشليمي

28- احمد صليبي صليبان العنزي

29- بشير طعمه صالح الخالدي

30- احمد فرج فراج الحربي

31- بندر عبدالله مزيد البرازي

32- احمد محمد سعيد احمد الفارسي

33- اسنيان محمد ضيف الله المطيري

34- فواز عبدالله عماش المطيري

35- فهد علي هداد الحسيني

36- فيصل مزيد علي الصانع

37- رشيد فهاد رشيد متعب

38- فهد رفاعي محمد الشليمي

39- فهد ناصر مطلق الراجحي

40- سيف حماد سيف الدوسري

41- بندر صالح شقير الضفيري

42- سعد عراك مطرب الشمري

43- خالد رفاعي محمد الشليمي

44- خالد حسين محسن المطيري

45- خالد سعد شبيب العجمي

46- فيصل حسين محسن المطيري

47- نايف شليل عبدالرحمن المطيري

48- ناصر جهيم غزاي المطيري

49- سعد هلال جباره العنزي

50- شقير ساكت شقير الضفيري

51- فيحان علي كميخ المطيري

52- نجيب عبدالله فالح المطيري

53- لافي عطية منادي كليب السعيدي

54- سابح دهام حرقان السعيدي

55- سلطان مطر محمد العارضي

56- درويش حماد سيف الدوسري

57- سعد مطر محمد العارضي