مريم بندق

تنفيذا لأوامر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في دعوة الشباب للاستفادة من التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة، يسابق وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الزمن لإنجاز المشاريع الخاصة بالشباب.

وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة أنجزت اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة واللائحة التنفيذية للأسواق الموسمية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم تجهيز اللائحة الخاصة بالعربات المتنقلة، وأيضا تم إنجاز لائحة الأسواق الموسمية، وذلك بعد الاطمئنان الى دوران عجلة الرخص متناهية الصغر والتأكد من نجاحها في استيعاب فئة من الشباب.

وكشفت المصادر ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يبدأ حلقات نقاشية في وزارة التجارة اليوم بحضور لجنة تحسين بيئة الأعمال وممثلي جميع الجهات المختصة لعرض لائحتي العربات المتنقلة والأسواق الموسمية لاستمزاج الآراء والاستفادة من أي مقترح إيجابي يعود بالنفع على الشباب.



ولفتت الى ان وزير التجارة يهدف من الحلقات النقاشية الى هدفين، الأول: الحرص على صدور اللائحتين بشكل متكامل تراعى فيه متطلبات ومقترحات وآراء المسؤولين في الجهات التي ستشارك في التنفيذ، والهدف الثاني الإسراع في اعتماد اللائحتين بشكل نهائي من دون أي ثغرات ومن ثم الإعلان عن استقبال الشباب الراغب في امتلاك رخصة سواء في مشروع العربات المتنقلة او الأسواق الموسمية.

وأوضحت المصادر: يحضر الحلقة النقاشية ممثلو البلدية، القوى العاملة، وممثلو وزارات الشؤون والمالية والداخلية وغيرها من الجهات المختصة.

وكشفت عن أن الروضان سيعرض أيضا بعض التشريعات على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تعود المشاريع التي ينفذها الشباب عليهم وعلى وطنهم بالخير والنفع.

وأشارت المصادر الى ان الحلقة النقاشية الثانية التي ستنظمها وزارة التجارة ستدعو فئات الشباب المستهدف لإطلاعهم على اللائحتين بهدف استمزاج آرائهم ومقترحاتهم ومطالبهم لإثراء جوهر اللائحتين قبل الإصدار والتطبيق.