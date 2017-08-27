- ضرورة تعديل المادة الرابعة من القانون 33 لسنة 2016
مريم بندق
قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان التاريخ المبدئي لإجراء انتخابات المجلس البلدي 2017 سيكون 7 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء هو الجهة الأصيلة المخولة اعتماد تاريخ الدعوة الى الانتخابات وقد يتراءى له إجراؤها في موعد آخر.
ويستعد المجلس لإجراء انتخابات المجلس البلدي بتعديل نص المادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016.
وينتظر ان يصدر المجلس مرسوما بتحديد الدوائر العشر لانتخابات المجلس البلدي - وفق التصور المقدم من وزارة الداخلية وليس البلدية - شاملا المناطق الخمس ذاتها الواردة في دوائر انتخابات مجلس الأمة، وبحيث يشارك جميع الكويتيين ممن تتوافر فيهم متطلبات ممارسة الحقوق الانتخابية.
هذا، وستتم الانتخابات وفقا لجداول قيد الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الأمة.