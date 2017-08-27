جاسم التنيب ـ أمير زكي

أعلنت لجنة القبول الأولي بوزارة الداخلية عن إيقاف جميع المقابلات التي تقدم بها الراغبون في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، حيث تمت مقابلة نحو 3 آلاف متقدم، وبدأت اللجنة فرز هذه الطلبات بعد المقابلات الشخصية التي ترأسها وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون التدريب والتعليم اللواء الشيخ فيصل النواف وعدد من قيادات الأكاديمية، وتقوم اللجنة بفحص جميع الطلبات للمتقدمين الذين أجريت لهم المقابلات لاختيار المستوفين لشروط القبول ومن يتم اختياره ستتم احالته الى الكشف الطبي والرياضة وهما من ضمن شروط القبول لمن يجتاز هذا الاختبار.

وكشفت مصادر عن ان وزارة الداخلية لم تفتح أبواب البعثات الدراسية للطلبة الدارسين بالأكاديميات العسكرية في الخارج وهم المبتعثون من قبل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية إلى دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، كما أوضحت المصادر ان أكاديمية سعد العبدالله لم تفتح أبواب القبول بالنسبة للدراسة لأبناء ورعايا أقطار الخليج والدول العربية الصديقة حتى الآن، مشيرة الى ان هذه الإجراءات تأتي بعد بدء انخراط الطلبة في السلك العسكري بوزارة الداخلية من الطلبة الكويتيين، ومن المرجح ان يتم ابتعاث الطلبة الكويتيين الى الدراسة بالخارج من المقبولين في هذه المقابلات والاختبارات الأخرى.