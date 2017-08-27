اكد المحامي ناصر العجمي من مكتب ناصر الناصر أن المحكمة قضت بأحقية مواطن مصاب بإعاقة متوسطة ودائمه بعد ان تم انزال اعاقته الى بسيطه من قبل الهيئه العامه للاعاقه .

وأشار العجمي في تصريح صحفي انه بعد ان تقدم بكتاب الى الهيئه العامه للاعاقه مفاده تخبط الهيئه في انزال اعاقة موكله وان موكله لديه مركز قانوني ولم يشفي من الاصابه المذكوره في التقرير الطبي وحيث ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا للرد على ماقدم اليها مما حدى فينا لرفع دعوي لموكله مطالبا بأحقية موكله بأحتفاظه بإعاقته السابقه متوسطه ودائمه مع احقيته بكافة حقوقه الماليه .

وبعد تقديم المذكرات القانونية واطلاع المحكمه عليها حكمت المحكمه للمدعي بتصنيف اعاقتة اعاقة متوسطه ودائمه منذ عام ٢٠٠٦ مع حقة في الاحتفاظ بالاثر الرجعي من ميز ماليه وتقدم المحامي ناصر العجمي بالشكر والتقدير لقضائنا العادل لاعادة الحقوق لاصحابها وهذا ما تعودناه دائما في منح كل ذي حق حقه.