أغلقت البورصة تداولاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع29.1 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6914 نقطة و0.92 نقطة للوزني و 7.41 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر13 مليون دينار كويتي (نحو 44 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر74 مليون سهم تمت عبر 2819 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(الامتياز) و(وطني) و(الدولي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (امتيازات) و(المنتجعات) و(سينما) و(كامكو) و(منشات) و(هيومن سوفت) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.