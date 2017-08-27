«اعتقدنا أن التهديد النازي مات، لكن دونالد ترامب أحياه من جديد» الصحافي البريطاني جوناثان فريلاند بعد أن كسر مديح الرئيس ترامب للعنصريين في مدينة تشارلوتسفيل المحرمات التاريخية حينما قال ان هناك أناسا طيبين جدا في مسيرات النازيين الجدد. الصحافي البريطاني جوناثان فريلاند بعد أن كسر مديح الرئيس ترامب للعنصريين في مدينة تشارلوتسفيل المحرمات التاريخية حينما قال ان هناك أناسا طيبين جدا في مسيرات النازيين الجدد.

«علينا احترام مكانة الأميرة ديانا، ليس كامرأة جميلة، بل كواحدة من أهم النساء في القرن العشرين لما قامت به من أعمال إنسانية في مختلف مناطق العالم» البروفيسورة كيت وليامز، المتخصصة في التاريخ، تتحدث عن مزايا الأميرة البريطانية في الذكرى العشرين لموتها في حادث سير مروع في باريس. البروفيسورة كيت وليامز، المتخصصة في التاريخ، تتحدث عن مزايا الأميرة البريطانية في الذكرى العشرين لموتها في حادث سير مروع في باريس.

«كنت مخدوعة وساذجة فقد دفعت لها المال لسنة كاملة دون أن أدري أنها تقيم علاقة مع زوجي من وراء ظهري» عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية كاتي برايس تكشف أنها عازمة على الطلاق من زوجها الثالث راقص التعري كيران هايلر بعد اعترافه بأنه كان على علاقة حميمية مع مربية أطفالهما نكي براون. والمفارقة أن هايلر لم يتردد هو الآخر في اتهام زوجته بخيانته هو أيضا. عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية كاتي برايس تكشف أنها عازمة على الطلاق من زوجها الثالث راقص التعري كيران هايلر بعد اعترافه بأنه كان على علاقة حميمية مع مربية أطفالهما نكي براون. والمفارقة أن هايلر لم يتردد هو الآخر في اتهام زوجته بخيانته هو أيضا.

«الحمد لله الذي باركني بطفل ثالث» فريال مخدوم، زوجة الملاكم البريطاني أمير خان، تعلن في تغريدة مفاجئة حملها بطفل في وقت يمر فيه زواجها من خان بفترة عصيبة دفعتهما لطلب المشورة من أحد رجال الدين الإسلامي لإنقاذ زواجهما. فريال مخدوم، زوجة الملاكم البريطاني أمير خان، تعلن في تغريدة مفاجئة حملها بطفل في وقت يمر فيه زواجها من خان بفترة عصيبة دفعتهما لطلب المشورة من أحد رجال الدين الإسلامي لإنقاذ زواجهما.

«انه يعيش حياته على هواه ويهتم بعمله» النجمة السينمائية الحائزة الاوسكار نيكول كيدمان تؤكد، خلال لقاء صحافي، أن زوجها كيث أوربان ليس من المعجبين بفنها، وأنه يركز على عمله كمؤلف للألحان الريفية، ويتجنب غالبا حضور العرض الأول لأفلامها في صالات السينما. النجمة السينمائية الحائزة الاوسكار نيكول كيدمان تؤكد، خلال لقاء صحافي، أن زوجها كيث أوربان ليس من المعجبين بفنها، وأنه يركز على عمله كمؤلف للألحان الريفية، ويتجنب غالبا حضور العرض الأول لأفلامها في صالات السينما.

«ما كان لي لأحصل على أب أفضل منه لابنتي» ممثلة فيلم «طريق واترلو» تشيلسي هيلي وهي تمتدح صديقها جاك، الذي يقضي عقوبة بالسجن لسنة واحدة لقيادته السيارة بلا تأمين وبرعونة، وتتحدث أيضا حول الآلام التي تكبدتها خلال مخاضها بابنتها. ممثلة فيلم «طريق واترلو» تشيلسي هيلي وهي تمتدح صديقها جاك، الذي يقضي عقوبة بالسجن لسنة واحدة لقيادته السيارة بلا تأمين وبرعونة، وتتحدث أيضا حول الآلام التي تكبدتها خلال مخاضها بابنتها.

تعرف على قائل عبارة " اعتقدنا أن التهديد النازي مات، لكن دونالد ترامب أحياه من جديد".. وماذا اعلنت فريال مخدوم زوجة الملاكم البريطاني أمير خان؟