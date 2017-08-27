صدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الأحد قرارا بالإفراج عن جميع منتسبي الحرس الوطني الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ويأتي القرار وفق بيان صحافي للحرس الوطني بتعليمات وتوجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب سمو الشيخ سالم العلي الصباح والشيخ مشعل الأحمد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما أعربا بهذه المناسبة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وضباط صف وأفراد سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.