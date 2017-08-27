عبدالكريم أحمد

أخلت النيابة العامة سبيل الناشط بمجال الإعاقة علي الثويني والمسؤولة السابقة بالهيئة العامة لشؤون الإعاقة نجاة القلاف بكفالة مالية قدرها 1000 لكل منهما.

وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهمين وواجهتهما بتهم تتعلق بتسريب مستندات ومعلومات خاصة بجهة حكومية وموظفيها إلى أحد الحسابات في موقع التدوين الاجتماعي تويتر، لكنهما أنكرا الاتهامات.

يذكر أن مطالبات شعبية ومغردين اعترضت على استدعاء ومساءلة العلي والثويني على خلفية تداول كشف بتعيينات مقيمين أجانب بجهات حكومية مقابل رواتب مرتفعة، حيث يرون وجوب مكافأة من يكشف ما أسموه بالفساد الإداري بدلا من مساءلته قانونا.