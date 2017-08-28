أعلن مدير إدارة النشاط الخارجي في بيت الزكاة عادل الجري عن ان استعدادات البيت فيما يخص مشروع الأضاحي للعام 2017 تجري على قدم وساق، موضحا ان مشروع الأضاحي خارج البلاد يعتبر من أهم المشاريع التي يشرف البيت عليها ويلاقي إقبالا شديدا كل عام، ويهدف الى توفير لحوم الأضاحي للأيتام والطلبة والأسر الفقيرة في دول المشروع تعزيزا لقيم التواصل والتراحم التي حث عليها الإسلام ومشاركة المسلمين فرحتهم، لافتا الى أنه سيتم تنفيذه في 21 دولة.

وقال الجري ان جميع الأضاحي ستكون من الأغنام بسعر يتراوح بين 25 و40 دينارا في جميع الدول ما عدا جمهورية مصر العربية التي ستكون الأضاحي فيها من نوع الأبقار فقط بتكلفة 500 دينار للأضحية الواحدة، مشيرا الى ان هذه الأضحية عن سبعة أشخاص، وتبلغ تكلفة الأضاحي في جمهورية موريتانيا 35 دينارا، وتكلفتها في السودان واليمن 40 دينارا.

وفيما يخص الدول الافريقية فقد أكد الجري ان تكلفة الاضاحي تبلغ في كل من اثيوبيا والصومال وكينيا 25 دينارا، بينما تبلغ تكلفتها 30 دينارا في جيبوتي وبوركينافاسو، أما في كل من غامبيا والسنغال والنيجر 35 دينارا، و40 دينارا في جمهورية مالي، مضيفا ان تكلفة الأضحية في الدول الآسيوية تبلغ 35 دينارا في باكستان، أما في كل من الهند وبنغلاديش وجمهورية سريلانكا وقرغيزيا والصين وفي البوسنة والهرسك فيبلغ سعر الاضحية الواحدة 40 دينارا، أما في المكسيك تبلغ قيمة الاضحية الواحدة 35 دينارا.

وذكر انه بالإمكان التبرع للمشروع من خلال الموقع الالكتروني لبيت الزكاة والمراكز الإيرادية للبيت والموجودة في مختلف مناطق الكويت ومن خلال صالات المتبرعين في كل من المقر الرئيسي لبيت الزكاة في جنوب السرة وفروعه كما يمكن الاتصال بالرقم 175 للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع.