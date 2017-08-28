السويلم: 75 مليون دولار مساعدات «الرحمة» لسورية منذ بداية الأزمة

سيّرت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي قافلة المساعدات الإغاثية 324 إلى اللاجئين السوريين في الأردن على مدار يومين بالتعاون مع فريق تفاؤل التطوعي، استفاد منها أكثر من 260 أسرة سورية تتكون الأسرة الواحدة من خمسة أفراد أي أكثر من 1350مستفيدا، وشملت مساعدات نقدية وسلات غذائية ودعم مراكز للأيتام، وتأتي ضمن مشروع قوافل الإغاثة التي تشرف عليها في إطار الجهود المبذولة للإغاثة إلى الشعب السوري.

في هذا الصدد، قال رئيس مكتب سورية في الرحمة العالمية وليد السويلم: ان أكثر من 250 أسرة سورية استفادت من القافلة، حيث تم توزيع 200 سلة غذائية على 200 أسرة سورية وتم توزيع مبالغ نقدية على 200 أسرة ودعم مركزين للأيتام.

وأوضح السويلم أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الرحمة العالمية لسورية منذ بداية الأزمة للاجئين في دول اللجوء المختلفة بلغت أكثر من 75 مليون دولار تقريبا، موضحا أن تلك المساعدات لم تقتصر على توفير الغذاء والدواء، بل تضمنت العديد من المشروعات التنموية.

وذكر أن قوافل الرحمة الإغاثية هي مشروع نوعي قامت بإطلاقه الرحمة العالمية منذ فبراير 2012، وذلك باستهداف محاور إغاثية منوعة، حيث شملت تقديم مساعدات نقدية للأسر، طرودا غذائية، مستلزمات واحتياجات منزلية، تركيب أطراف صناعية، سداد إيجارات شقق سكنية، كفالة أيتام وأسر، أدوية ومستلزمات وحقائب طبية، ألعاب أطفال وكتبا تعليمية، مستلزمات تدفئة، دورات للدعم النفسي، مشروعات تنموية وقوافل طبية، داعيا أهل الخير الى بذل المزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكدا أن الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات، موضحا أن «الرحمة العالمية» تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بالكويت، أو بالاتصال على الخط المباشر 1888808.