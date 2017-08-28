وقعت الهيئة العامة للبيئة امس مذكرة تعاون مع وزارة الدفاع ممثلة بالقوة البحرية بحضور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة المدير العام الشيخ عبدالله الاحمد وآمر القوة البحرية اللواء خالد الكندري وذلك للمساهمة في إدارة وتشغيل القطع البحرية التابعة للهيئة العامة للبيئة ومنها سفينة الأبحاث (بيئة١)، حيث تمتلك الهيئة العامة للبيئة سفينة للأبحاث فرنسية الصنع يبلغ طولها ٤٠م وتحتوي على مجموعة من المختبرات المجهزة وقاعات التدريب وأجهزة السونار التي من شأنها القيام بالمسوحات الشاملة ومتابعة سلامة البيئة البحرية.



وقد احتوت مذكرة التعاون على بنود متعددة منها إدارة وتشغيل وصيانة القطع البحرية، وتقديم الدعم والحماية للسفن التابعة للهيئة في وقت الإبحار في المياه الإقليمية، كما تحتوي المذكرة على بنود للتدريب الفني والعلمي والملاحي بين الطرفين ليشمل الطاقم البحثي والطاقم الملاحي من القوة البحرية والهيئة العامة للبيئة.

وقال اللواء خالد الكندري ان المذكرة تتضمن ان توفر القوة البحرية جميع امكانياتها لتسهيل مهام الهيئة العامة للبيئة في حماية البيئة البحرية.

ولفت الى ان هذا النوع من البروتوكولات بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة هو نوع من أنواع التعاون التي تقدمها وزارة الدفاع والتي تساهم في تقديم الخدمات للهيئات المدنية وتسهيلها.



وأضاف ان هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين القوة البحرية الكويتية والهيئات العامة المدنية، علما أن القوة البحرية ساهمت في العديد من الأعمال والمشاريع المدنية الحكومية مثل عمليات المسح البحري لموانئ الكويت ومشاريع المسح البحري للمصفاة الرابعة.