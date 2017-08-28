بشرى شعبان

كشف مدير عام القوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ان إدارة علاقات العمل استقبلت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 10821 بلاغ تغيب من كل الوحدات التابعة لها، منها 3827 من وحدة ادارة العقود الحكومية، ومن مبارك الكبير 281 بلاغا، ومن الفروانية 1178 بلاغا، ومن الجهراء 875 بلاغا، والاحمدي 1150 بلاغا، والعاصمة 2593 بلاغا، وحولي 917 بلاغا.

واشار في تصريح لـ «الأنباء» الى ان آلية العمل في بلاغات التغيب لم يجر اي تعديل عليها وهي المحددة وفق القانون والقرارات المنظمة للعمل والتي تنص على تسليم صاحب العمل نموذج بلاغ التغيب لتسليمه الى وزارة الداخلية بعد مرور 90 يوما على تقديم البلاغ، وهي الفترة القانونية الممنوحة للتأكد من صحة البلاغ وتبليغ العامل بها.



واضاف انه ومنذ تاريخ 4/ 1 / 2016 فإن بلاغ التغيب نافذ ولا عودة عنه بعد استلام صاحب العمل افادة القوى العاملة وتسليمها للداخلية وهنا ينتهي دور الهيئة ولا علاقة بعدها للقوى العاملة بأي اجراء.

وأكد المطوطح ان القوى العاملة لا تصدر اي كتاب موجه للداخلية بما يختص ببلاغات التغيب بعد منح الافادة لصاحب العمل واحالة البلاغ للداخلية، مبينا ان الكتاب الوحيد الذي توجهه الهيئة للداخلية هو كتاب منح إقامة مؤقتة للعامل لحين الانتهاء من بحث الشكوى المرفوعة فقط، مشددا على انه لا يوجد اي مانع لدى القوى العاملة لقبول اي مقترح يقدم من قبل الداخلية لبحث اي تعديل على آلية بلاغات التغيب، لافتا الى اننا لم نبلغ بأي مقترح حتى تاريخه.