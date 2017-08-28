أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن جميع منتسبي الحرس الوطني الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ويأتي القرار وفق بيان صحافي للحرس الوطني بتعليمات وتوجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.
وأعرب سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل الأحمد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما أعربا بهذه المناسبة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وضباط صف وأفراد، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.