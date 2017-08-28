أكد المسؤول التنفيذي العميد المكلف بكلية تكنولوجيا الطيران م.مرزوق الشريفي استمرار التسجيل للطلبة خريجي الثانوية الانجليزية للعام الدراسي الجديد في تخصصي هندسة صيانة الطائرات وفنيي صيانة الطائرات.

وقال الشريفي في تصريح صحافي ان الكلية شهدت مؤخرا حركة تطوير واسعة لتجعلها الفريدة من نوعها في الكويت والمنطقة في مجال تكنولوجيا الطيران، حيث أصبح لديها عدد من الطائرات القادرة على الطيران يتدرب عليها الطلبة عمليا، بالإضافة إلى محركات نفاثة عملاقة والعديد من ورش الميكانيكا والإلكترونيات والمحاكيات التشبيهية.

وأضاف أنه سيلتحق في هذا العام الأكاديمي طلبة في برنامج فنيي الصيانة بالاضافة الى برنامج هندسة صيانة الطائرات، كما تقبل الكلية خريجي الثانوية بتخصصي العلمي والأدبي وذلك في برنامج فنيي الصيانة، إضافة إلى تغيرات في برامج الكلية من خلال توقيع بروتوكولات التعاون المشتركة مع الجهات المتخصصة وعلى رأسها الناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية لتصبح أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والسوق العالمي أيضا.

من جانبه، أوضح نائب العميد المكلف م.نائل نعمان أن الكلية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة والطالبات من داخل الكويت وخارجها.

كما انها تعمل جنبا الى جنب مع مركز التدريب الاسكتلندي «AST» التابع لكلية بيرث ذات الصيت الواسع والحسن والمعروفة محليا وعالميا لجميع القطاعات المدنية والعسكرية، وهذا يسمح لطلبة الكلية بالاضافة الى الحصول على الشهادة المحلية الحصول أيضا على شهادة الاعتراف «COR» من «AST» اقوى شهادة عالميا في مجال هندسة صيانة الطائرات.