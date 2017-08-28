هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب الخالد في برقية تهنئة إلى سمو الأمير بالأصالة عن نفسه وباسم أهالي محافظة الأحمدي، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق الأمنيات إلى الله بأن يعيد هذه المناسبات المباركة على سموه وقد تحققت الآمال لكويت الخير والمحبة والأمة العربية والإسلامية سائلا المولى، عز وجل، مع قدوم العيد السعيد، أن يحفظ سموه من كل مكروه وأن ينعم سبحانه على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وطول العمر.



داعيا العلي القدير أن يديم على الوطن الغالي والمواطنين والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.



وبعث محافظ الأحمدي ببرقيات تهنئة بالمناسبة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، هنأهم فيها بالعيد المبارك، آملا أن ينعم المولى سبحانه وتعالى على الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم والتطور والازدهار على الصعد كافة وفي مختلف المجالات.