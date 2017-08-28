أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية عن «نظام قياس التحول الزجاجي للبوليمرات» التي «تعد الأولى من نوعها عالميا».

وقال بيان صادر عن المعهد ان مدير برنامج تطوير المنتجات البوليمرية وتحسينها بالإنابة في مركز أبحاث البترول التابع للمعهد د.صلاح العنزي حصل على براءة اختراع جهاز يختص بقياس درجة حرارة التحول الزجاجي (درجة الليونة) للبوليمرات والمواد المركبة البوليمرية باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون السائل بمنزلة ملين.



وأوضح ان هذا الجهاز يعد من أحدث التقنيات في مجال فهم الخصائص الحرارية للبوليمرات وتطبيقاتها المناسبة في ظل الظروف القياسية والشديدة لما قد تتعرض له هذه المواد من ارتفاع شديد ومفاجئ في درجات الحرارة والضغوط المماثلة لحقول النفط والتغيرات الجوية المفاجئة للطائرات.

وأضاف ان الاختراع تبرز أهميته من خلال ما يسجله من نتائج لذا تعد قاعدة بيانات عالية الدقة «غير مسبوقة» في ضوء ضرورة مواكبة السرعة في الصناعات البتروكيماوية وتحسين منتجاتها.