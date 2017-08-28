قال مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري ان مئات الأسر المتعففة والفقيرة تنتظر أضاحي أهل الخير والتي تدخل عليهم الفسحة والسرور في هذه الأيام المباركة، معلنا استقبال اللجنة تبرعات مشروع الأضاحي الذي تنفذه داخل الكويت وخارجها حيث تبلغ تكلفة الأضحية الأسترالي داخل الكويت 62 دينارا والعربي 85 دينارا وخارج الكويت الأضحية تبدأ من 40 دينارا.

وأضاف الكندري: نعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على تقديم المساعدات للأشد احتياجا وبفضل الله نفذ المشروع في عدة دول خارجية منها بنغلاديش ومصر والهند وباكستان واليمن والأردن وتركيا وسيلان والبانيا وكوسوفا وفي غيرها من الدول المستفيدة.



وهناك الكثير من الأسر والعوائل داخل الكويت وخارجها تنتظر لحوم الأضاحي.



وتابع: نسعى من هذا المشروع الموسمي الى تحقيق سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتي حث عليها الإسلام امتثالا لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وكذلك تعزيز روح التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر المتعففة والفقيرة.