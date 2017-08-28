أعلن مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون عن تنفيذ الجمعية جملة من المشاريع الخيرية والإنسانية والتأهيلية والتنموية الهادفة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في قافلتها الـ 37 إلى الجمهورية القرغيزية.

وأوضح العون في اتصال مع «كونا» أمس ان هذه القافلة تعد واحدة من أكبر القوافل التي تنفذها الجمعية داخل قرغيزيا بقائمة متعددة ومتنوعة من المشاريع الخيرية، وذلك وفق رغبة المحسنين، كما تضمن تنفيذ المشروع بأفضل صورة، موضحا ان القافلة ستقوم بافتتاح الكثير من المساجد، كما سيتم تزويد مستشفى الحروق والسرطان بالأدوية الى جانب افتتاح مراكز إسلامية متنوعة كبيرة ومتوسطة وبيوت للأرامل والأيتام ومراكز طبية ونحر الأضاحي، مبينا ان الجمعية ستقوم بافتتاح 14 مسجدا متكاملا لخدمة المصلين في أكثر من ثلاث مدن في قرغيزيا، ومن المتوقع أن تخدم هذه المساجد اكثر من 10 آلاف مصل، ويحتوي الكثير منها على ملحقات ودور لتحفيظ القرآن الكريم إضافة لمصليات النساء.

وقال إن هذه المساجد ستشهد في يوم عرفة موائد لإفطار الصائمين تتسع لنحو 7 آلاف من الصائمين، لافتا الى حرص الجمعية على توفير الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والأيتام، حيث قامت ببناء أكثر من 105 منازل لتوفر لهم سبل الراحة والتدفئة، مشيرا الى أن هذه البيوت كاملة التجهيز ومثالية البناء.



وذكر أن هناك أربعة مشاريع كبرى في قطاع المياه ستخدم أكثر من 20000 مستفيد ستقوم الجمعية بتدشينها وافتتاحها، تمهيدا لوضعها في عهدة المستفيدين، كما اولت الجمعية اهتماما متصاعدا لمشاريع التأهيل والتنمية التي تهدف لخلق بيئة تنموية مجتمعية.