أعلن مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالإنابة د.جابر الوندة عن تكفل الجمعية بحج 45 شخصا من جمهورية ألبانيا وكوسوفا، حيث بلغت تكلفة الشخص الواحد 1200 دينار كويتي شاملة تذاكر الطيران والفنادق والإقامة وغيرها من الالتزامات.

وقال الوندة: نحرص على شحذ الوازع الديني لأهلنا في دول البلقان والذين يمثلون البوابة الشرقية لقارة أوروبا، خاصة أنهم عاشوا سنوات طويلة في غياب وفصل تام عن الدين وبدورنا نقوم باللقاء المحاضرات وتنظيم الندوات وإرسال الوفود التي تفقهم في الدين وتنمي ثقافتهم الإسلامية وبفضل الله عمرت المساجد بروادها من المصليين ونلمس من خلال زياراتنا عن قرب عودا حميدا للدين الحنيف.



وتابع: هناك آلية مميزة في اختيار من يذهبون للحج ونقوم عبر مكاتبنا هناك بالتنسيق والمتابعة معهم ونعتبر هذه الرحلة الإيمانية المباركة بمنزلة هدية من أهل الخير لأهلنا في ألبانيا وكوسوفا ودعوة لهم ليكونوا أئمة يدعون غيرهم للتعرف على الإسلام، وكذلك يحثون أقاربهم من المسلمين على التمسك بمبادئ وأحكام هذا الدين القويم، داعيا الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج وأن يجازي من ساهم في تسيير هذه الجموع التي أتت من كل فج عميق لتشهد منافع لها وتذكر الله، فوفود الخير الكويتية لا تقتصر على دول البلقان فقط بل ولله الحمد هناك وفود من أفريقيا وأخرى من آسيا وفي غيرها من الدول والقارات.



وفي السياق ذاته، رفع الحجيج أكف الضراعة الى الله جل وعلا في هذه البلاد الطاهرة بأن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وأن يجعلها على الدوام دار أمن وإيمان، مثمنين تعاون ودعم أهل الخير اللامحدود لهم ومساندتهم لهم في محنتهم والذي بدوره عكس الأخوة الإسلامية.



للتواصل ودعم الجمعية الاتصال على 1800082.