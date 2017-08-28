في إطار استعدادات لجنة الدعوة الإلكترونية لاستقبال موسم الحج لعام 1438هـ أعلن المدير العام للجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي عن خطة اللجنة لمواكبة الحدث، وتثقيف الحجيج أثناء استعدادهم لأداء الشعيرة المباركة، وإمدادهم بما يلزمهم من معلومات كاملة تكون زادا لهم خلال تلك الرحلة الاستثنائية.

وأشار العوضي إلى ان مواقع اللجنة المختلفة قامت بإنتاج عدد من الملفات الخاصة التي تغطي تفاصيل موسم الحج، موضحا ان الملف الأول والذي أنتجه موقع مهارات الدعوة تحت عنوان الحج نسك ودعوة عبارة عن دليل تعريفي شامل بكل شعيرة وكيفية الاستعداد لأدائها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التي تعين الدعاة بشكل خاص على القيام بمهمة توجيه الحجيج قبل سفرهم للحج وأثناء أداء الفريضة، إلى جانب مجموعة من النصائح والتوجيهات التربوية والأخلاقية.

كما أوضح العوضي أن الملف الثاني هو «الحج تلبية القلوب لنداء السماء» والذي أنتجه موقع الباحث عن الحقيقة يجيب عن العديد من الشبهات المثارة حول مناسك الحج، كما يقدم دفعة إيمانية قوية للحجيج من خلال عدد من الموضوعات التي تظهر روعة تلك الفريضة وروحانياتها العالية، مبينا الحكمة من أداء فريضة الحج والمقاصد الكبرى من ورائها، في صورة عدد من الموضوعات التي تمثل تذكيرا مهما للحجيج بضرورة الحفاظ على مكتسبات الحج الإيمانية وعدم التفريط فيها بعد العودة، موضحا ان الملف الثالث بعنوان «مجمل أحكام الأضحية.. مختصر ومبسط» والذي أنتجه موقع «المهتدون الجدد» حرص على الإجابة عن أشهر الأسئلة التي تتعلق بالأضحية وحكمها وكيفية اختيارها، ووقت ذبحها، بالإضافة للأحكام المتعلقة بالمضحي من خلال سلسلة من الأسئلة والإجابات المبسطة يبدأ الموقع في عرضها يوميا بدءا من غرة شهر ذي الحجة وانتهاء بثالث أيام التشريق.

وذكر أن مواقع اللجنة انتجت باللغات العالمية مثل الإنجليزية والإسبانية والروسية ملفا خاصا بموسم الحج للتعريف بهذه الشعيرة لغير المسلمين وتثقيف المهتدين الجدد وتوعيتهم بأحكام الحج المختلفة.



وستقوم اللجنة ببث مناسك الحج مباشرة من مكة عبر مواقعها المختلفة.