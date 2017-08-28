فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة «الخدمات» ان الوزارة ستمنح الموظفين المتظلمين الذين تقدموا بتظلماتهم الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض مكافآت الأعمال الممتازة، وكذلك الدرجات بالاختيار، وذلك بعد ان درست اللجنة جميع الحالات المقدمة لها.

وأضاف ان هناك ما يقارب 150 موظفا من المتظلمين سيحصلون على هذه المكافآت والدرجات بعد ان انطبقت عليهم الشروط الخاصة بديوان الخدمة المدنية ووزارة الخدمات.

وكشف المصدر ان هذه الكشوفات سيتم اعتمادها على أقل تقدير خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لصرفها بعد عيد الأضحى للمستحقين من الموظفين ممن تقدموا بتظلماتهم للجنة، مضيفا ان اللجنة استبعدت نسبة من الموظفين ليست بالكبيرة، وذلك لعدم انطباق الشروط عليهم وعدم تقيدهم بشروط الوزارة.