نظمت «لوياك» بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ورشة العمل الوطنية حول تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وآليات اتخاذ القرار وذلك في حديقة الشهيد «قاعة كبار الشخصيات».



واستمرت الورشة 3 أيام من 9 صباحا وحتى 3 عصرا.



حيث ينقسم اليوم الواحد إلى أربع جلسات تدريبية، وأعقبها توزيع شهادات على المشاركين.

وأكدت مسؤولة التنمية الاجتماعية في «الإسكوا» نعيم المتوكل أن البرنامج يسعى إلي إشراك ما لا يزيد على 20 مشاركا من القيادات الشبابية.

موضحة أن الورشة اعتمدت على أسلوب الحوار بين المدرب والمشاركين من جهة وبين المشاركين وأنفسهم من جهة أخرى بعيدا عن أنماط التلقين بالإضافة إلى حلقات نقاشية وتدريبات عملية لتطبيق بعض المهارات المكتسبة من البرنامج واعتماد أسلوب لعب الأدوار بين القيادات الشبابية والجهات الحكومية لتعزيز الثقة والحوار.



وأشارت المتوكل إلى ضرورة إشراك المتدربين في تقويم البرنامج لمعرفة مدى تحقيقه لأهدافه والأخذ بمقترحاتهم في تعديل المنهج ليصبح أكثر ملاءمة واعتماد أساليب تقييم عملية لقياس مدى اكتساب المشاركين للمعرفة والمهارات.

من جانبها شكرت عضو مجلس إدارة لوياك «فتوح الدلالي لجنة الاسكوا على دورها الرائد في تقديم ورش عمل تعزز استثمار طاقات الشباب وتوجهها توجيها مثمرا».



وأكدت ضرورة الاستفادة من هذه الطاقات وتفعيل دورها في صنع القرار لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتكاملة في الكويت.