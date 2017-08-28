عبدالعزيز الفضلي

شاركت الكويت ممثلة بجمعية الكشافة في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 41 والذي عقد على مدى أسبوع في أذربيجان.

وقال أمين عام جمعية الكشافة الكويتية رئيس الوفد إبراهيم الكندري في تصريح صحافي ان المؤتمر ناقش العديد من الأمور المتعلقة بالحركة الكشفية بمشاركة 168 دولة، مشيرا الى انه على هامش المؤتمر عقد المنتدى العالمي للشباب الكشفي الـ 13 وكان فرصة لأعضاء شباب الكشافة العالمية لمناقشة مختلف القضايا التي تواجه الجمعيات الكشفية الوطنية من منظور الشباب.

وأضاف انه تم الاتفاق على ان كل منظمة كشفية وطنية مدعوة إلى إرسال وفد إلى المنتدى العالمي للشباب الكشفي، ويجب أن يكون المشاركون بين 18 و26 سنة.



وكان للوفد الكشفي الكويتي دور كبير في فعاليات المؤتمر، حيث شارك في اجتماعات الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، واجتماعات الإقليم الكشفي العربي.