السعيدي: خريطة تحدد مواقع كل حملة من خلال «google map»

أجرت بعثة الحج الكويتية قرعة توزيع مقر حملات الحج بمشعر مزدلفة أمس، بحضور رئيس فريق وزارة الأوقاف سطام المزين، ورئيس لجنة منى وعرفات إبراهيم نايف، ورئيس لجنة الخدمات المساندة مطلق الراجحي، ورئيس لجنة العلاقات العامة عيد الشمري، وبمشاركة ومتابعة أصحاب الحملات أو ممثليهم.



وقالت بعثة الحج في بيان لها إنه تم إجراء القرعة إلكترونيا، وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها قرعة مزدلفة بهذه الطريقة، وكانت المرة الأولى في الموسم الماضي، مشيدة بجهود لجنة النظم التي وفرت كل ما يلزم لإنجاح القرعة، لافتة الى ان عملية اجراء القرعة تمت بسلاسة كاملة وشفافية، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وذلك كي يتمكن كل صاحب حملة من اختيار الموقع الذي يناسبه ويقدم لحجاجه ما يستطيع من خدمات ويوفر لهم مختلف سبل الراحة، وأوضحت انه منذ اللحظة الاولى التي تم فيها تسلم موقع مزدلفة من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، قامت كل لجنة بأداء عملها على أكمل، حتى تم إجراء القرعة بنجاح.



وأثنت البعثة على أصحاب الحملات وممثليهم الذين أبدوا تعاونهم الكامل مع الفريق، من خلال التزامهم بالحضور في الموعد المحدد، والتزام الهدوء، مشيرة الى ان اعضاء البعثة يكملون بعضهم البعض، من خلال اختصاص كل لجنة أو فريق، حيث قامت لجنة الخدمات المساندة بالتعاون مع لجنة المشاعر ولجنة النظم، بتنظيم عملية إجراء قرعة مزدلفة، ولهم كل الشكر على هذا التنظيم المميز، مشيرة إلى أن البعثة من خلال لجانها وفرقها المتعددة تعمل كمنظومة متكاملة تصب في خدمة الحملات وحجاج الكويت.



وأشادت البعثة بجهود المملكة العربية السعودية التي قامت بتوزيع مواقع المشاعر المقدسة بوقت مبكر، وهو ما ساهم في توزيعها على الحملات بوقت كاف أيضا، متمنية للسعودية تنظيم موسم الحج لهذا العام بنجاح كما في المواسم الماضية.



يذكر أن بعثة الحج الكويتية كانت قد أجرت قرعة أرض مشعر عرفات في الكويت قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة.



ومن جهته، أبدى رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج د.مبارك العجمي رضاه التام حول مستوى الاستعدادات والتجهيزات الطبية في عيادات البعثة قبل انطلاق موسم الحج لهذا العام، مؤكدا توافر الأدوية اللازمة بالكميات المطلوبة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة، والاستعداد للتفتيش على العيادات من قبل الجهات الصحية المسؤولة في السعودية.



وقال العجمي في تصريح صحافي إنه يتم التنسيق بشكل كامل مع وزارة الصحة السعودية، كما يتم تنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الصحية في المملكة وذلك لحماية حجاج الكويت والمحافظة على صحتهم، مؤكدا اصدار البطاقات الخاصة بأطباء الفريق المرخص لهم المرور على المستشفيات السعودية لمتابعة الحالات التي دخلت المستشفيات والاطمئنان عليها، مشيرا إلى توفير سيارات إسعاف مطابقة لشروط الجهات الصحية السعودية لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى التحويل إلى المستشفى، مؤكدا أن ذلك أحد الشروط الرئيسية للحصول على ترخيص تشغيل عيادات بصفة مؤقتة خلال موسم الحج.



بدوره، اوضح رئيس وفد الهيئة العامة للشباب يوسف السعيدي أهمية دور الجوالة وما يقدمونه من خدمات وأعمال خلال مشاركتهم في بعثة الحج لتسهيل مهام حجاج الكويت.



وقال السعيدي إن وفد هيئة الشباب عمل بجد ونشاط منذ قدومه إلى الأراضي المقدسة، حيث قام بتزيين مقر البعثة بأعلام الكويت، إضافة إلى رفع صور صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، موضحا عمل خريطة تحدد مواقع كل حملة من خلال google map،، وايضا سجل إلكتروني يوضح عدد الزائرين والحملات الكويتية التابعين لها، والغرض من الزيارة، لافتا الى انه جاري العمل لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالحجاج وتوضيح مكان البعثة والعيادات الطبية سواء في مقرها بحي النسيم أو في المشاعر المقدسة.

.. وتستضيف الشيخين بن حميد والنحاس

استضافت بعثة الحج الكويتية عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ د.صالح بن حميد ومؤذن المسجد الحرام الشيخ أحمد النحاس.



وكان في استقبال الضيفين، رئيس البعثة خليف الأذينة ومرشدا البعثة الشيخ ناظم سلطان المسباح ود.خالد العتيبي ورئيس اللجنة الإعلامية أحمد القراوي، حيث القى د.صالح بن حميد محاضرة حول الهجرة النبوية وفقه حجة الوداع والدروس المستفادة منهما.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس البعثة هدية للضيفين عبارة عن تقرير البعثة عن موسم الحج الماضي 1437هـ إضافة إلى دروع تذكارية.