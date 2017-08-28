صرح سكرتير العلاقات الخارجية في اتحاد العاملين في القطاع الخاص منصور المطيري بأن الاتحاد سيكثف الزيارات الخارجية للاتحادات الخاصة في جميع القارات، وذلك لتقوية العلاقات بين الاتحاد الكويتي والاتحادات الخارجية، وسنسعى هذه الأيام بقدر المستطاع لإقناع الاتحادات الخارجية من خلال الزيارات على ان يكون منصب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العاملين في القطاعات الخاصة لصالح الكويت، والذي سيمثل جميع النقابات والعاملين في القطاعات الخاصة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المطيري: سنعقد المؤتمر في الكويت قريبا، وذلك لانتخاب مجلس جديد للاتحاد الدولي، وذلك بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالإضافة الى عدد كبير من القيادات النقابية الدولية والعربية.



وقال المطيري: نأمل من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يساند اتحادنا من اجل فوز الكويت بمقعد في الاتحاد الدولي.