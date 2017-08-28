موسى أبوطفرة

تعرض مواطن كويتي وأسرته في مدينة سراييفو بالبوسنة للتهديد بالقتل بعد ان اقتحم منزله شخص بوسني وهدده بأنه سيقوم بقتله واسرته، وما ان وصلت المعلومة لسفيرنا بسراييفو ناصر المطيري حتى تواصل مع جهات الامن البوسنية فورا وعمل على تأمين رجال امن لحماية الاسرة الكويتية، وتمت المتابعة عبر تسجيل قضية حملت اسم «تهديد بالقتل»، حيث قدم المواطن الكويتي مقطعا مصورا كدليل عند قيام الشخص البوسني بالتهديد بالقتل امام منزل المواطن.

واشاد المواطن الكويتي نيابة عنه وعن اسرته بالتفاعل المسؤول من قبل القائمين على السفارة الكويتية في سراييفو وعلى رأسهم السفير ناصر المطيري الذي ذلل كل الجهود وتابع بنفسه تداعيات الواقعة وخاطب الجهات الامنية بتأمين مقر اقامتي، وكذلك الشكر للقنصل خالد الفرحان وعبدالناصر السند الذين شكلوا فريق متابعة منهم لتأميني واسرتي وقاموا بطلب دورية شرطة تقف عند باب منزلي حتى تم تسجيل القضية والقبض على المتهم الذي يخضع للتحقيق حاليا، مؤكدا ان هذا ليس بغريب على جهود ابناء الكويت العاملين في السفارات.