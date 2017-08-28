دعا القنصل العام لدولة الكويت في جدة وائل العنزي اليوم الاحد المواطنين الكويتيين وحجاج دولة الكويت الى الالتزام بالارشادات والتعليمات التي تصدرها السلطات السعودية والواجب اتباعها اثناء موسم الحج.



وقال القنصل العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الارشادات والتعليمات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي (1438-2017) تنص على ضرورة استخراج تصاريح الحج حيث "لا حج بلا تصريح" مشددا على ضرورة اخذ التطعيمات الخاصة بالحج للوقاية من الامراض المعدية.



واضاف ان السلطات الامنية السعودية تمنع الاشخاص غير المرتبطين بحملات الحج والمركبات من خارج المملكة ما لم تحمل (تصريح دخول خاص للمركبات) من الدخول للمشاعر المقدسة.



ولفت كذلك الى منع دخول المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا الى جانب منع دخول جميع انواع الدراجات النارية والهوائية الى المشاعر المقدسة.



واهاب بالمسافرين من غير حجاج بيت الله الحرام عن طريق البر بعدم الدخول او الاقتراب من حدود مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج لتجنب مخالفة القوانين والتعرض للمساءلة القانونية وحجز المركبة.



ودعا العنزي حجاج دولة الكويت الى اهمية الحصول على تصريح الحج وابرازه عند الوصول لدى منافذ المملكة العربية السعودية وعند الطلب من رجال الامن والسلطات الرسمية القائمة على الحج.



كما طالب ضيوف الرحمن من حجاج الكويت بضرورة الحرص على وثائق السفر والممتلكات والوثائق المهمة من الضياع اثناء الصلاة داخل الحرم المكي او في الأسواق.



ودعا جميع حجاج دولة الكويت للتواصل مع القنصلية الكويتية بجدة في حالات الضرورة والطوارئ على الرقم (0535571133) أو بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة على الارقام (01252775522 - 0125277662 - 0125277661 - 0125277553 - 0537704005).