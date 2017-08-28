سافر نحو 1.226.665 مسافرا من منطقة الشرق الأوسط إلى تركيا بين شهري يناير ويونيو من عام 2017، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب العام للثقافة والمعلومات في القنصلية التركية في دبي.



وخلال الفترة ذاتها، ارتفع معدل السفر إلى تركيا بنسبة 10%، ومعدل نمو سنوي يقدر بـ 20.5% نهاية العام.



واستمرت حركة السياح إلى تركيا من مقيمين ومواطنين في دول الخليج في الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 26.29% مقارنة بعام 2016، أو ما يقدر بـ 360 ألف مسافر.



وارتفع عدد المسافرين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات إلى تركيا بنسبة 9.86%.



في حين ارتفع عدد المسافرين من الكويت بنسبة 41.04 وبنسبة 31.86 من البحرين.



ووفقا لصالح أوزير، ملحق الثقافة والمعلومات التركي في دولة الإمارات: «نتوقع أن تستمر حركة المسافرين الخليجيين إلى تركيا في نموها القوي خلال الأشهر الستة المقبلة».



وأضاف: «تبقى تركيا وجهة رائدة بالنسبة للمسافرين الخليجيين نظرا للعلاقات الثقافية والدينية والدبلوماسية الوثيقة مع دول المنطقة».



وحققت الإمارات أرقام عالية ضمن هذا النطاق.



فقد شهدت الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم انخفاضا بنسبة 20.99٪ في حركة المسافرين من الإمارات العربية المتحدة إلى تركيا، وتحسن الوضع لهذا العام بنسبة 10٪، أو أكثر من 18 ألف مسافر.



وقد لعب شهر رمضان المبارك دورا كبيرا، حيث ارتفعت نسبة السفر من الإمارات إلى تركيا بنسبة 330.33%.



وعلى الرغم من ذلك، تصدرت أرقام المملكة العربية السعودية، بما يبلغ 205 آلاف مسافر، تليها دول الكويت والبحرين بـ 94 ألف، و23 ألف على التوالي.



كما أظهر السياح من دولة الإمارات اهتماما مستمرا بما يبلغ 18 ألف مسافر إلى تركيا بين شهري يناير ويونيو.



وتابع أوزير: «مع استمرار فصل الصيف المعتدل في جذب المسافرين من دول الخليج الذين يسعون إلى النأي بأنفسهم عن حرارة الشمس، فقد وجدنا أن قطاع السفر قد نما خلال السنوات القليلة الماضية»، «وتفسر هذه الكثافة في أعداد المسافرين الصلة الكبيرة في الروابط التجارية بين تركيا والمنطقة».



أكبر زيادة في دول الخليج تمت ملاحظتها في الكويت كما هو الحال دائما.



بلغت نسبة المسافرين من الكويت، وهي أكثر دولة خليجية يسافر منها السياح بعد السعودية كل عام، 41.04%، أكثر من 94 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها.



كما لم تتجه الرحلات القادمة من الكويت إلى الوجهات التقليدية مثل اسطنبول وانطاليا، ولكن إلى وجهات بديلة مثل بورصة وأزمير.



وقمنا بتنظيم ورشة عمل خاصة بالسياحة في الكويت هذا العام لتطوير العلاقات السياحية بيننا وبين الكويت.



كما عقدنا لقاءات مع ممثلي قطاع السياحة لمناقشة التحديات والفرص».



وعلى غرار العام الماضي، شهدت البحرين حتى الآن نموا في حركة المسافرين بنسبة 31.86%، أي حوالي 24 ألف شخص.



واختتم حديثه قائلا:»نحن نرى طلبا كبيرا على السفر إلى تركيا في البحرين، وإنننا نعمل على تعزيز الروابط الثقافية والسياحية من خلال تنظيم أنشطة معينة، مثل ورش العمل ومهرجانات الطعام التركي".



وقد كان أكثر المواقع زيارة في اسطنبول آية صوفيا، الكنيسة الأرثوذكسية التي تحولت إلى مسجد إمبراطوري، يطل على أفق المدينة الرائع.



يتبع ذلك مسجد السلطان احمد، أو كما هو معروف شعبيا بالمسجد الأزرق، وأخيرا قصر طوب قابي، الذي كان بمنزلة المقر الإداري للإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر.