استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 301ر0 دينار كما استقر اليورو عند 359ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 388ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى 314ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الأسواق العالمية انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس بعد خطاب رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في ندوة (جاكسون هول) الاقتصادية التي لم تشر فيها إلى السياسة النقدية مما سبب خيبة آمال لبعض المستثمرين.

وانخفض مؤشر الدولار بنحو 10 في المئة حتى الآن هذا العام وسط حالة عدم اليقين المستمر بشأن جدول الأعمال الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشكوك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدل الفائدة الثالث هذا العام.