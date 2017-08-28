أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر انه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سيتم إيقاف العمل في مراكز الجواز الإلكتروني (العطلة) وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/9/2017.
وأوضحت أن هذه المراكز يتم معاودة العمل فيها خلال عطلة فترة نهاية الأسبوع (السبت) خلال الفترة من الساعة (9:00) صباحاً إلى الساعة (2:00) ظهراً".
وأشارت الإدارة الى أن "المراكز الخاصة بالجوازات الإلكترونية هي: مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة- مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية- مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي- مركز خدمة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء- مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير- ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي".