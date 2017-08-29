برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، أقيمت صباح أمس مراسم تقليد كوكبة من الضباط للدفعات 24 و25 و26 رتبهم العسكرية الجديدة، حيث تمت ترقيتهم من رتبة مقدم الى رتبة عقيد تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد.

بدأت مراسم التقليد بقراءة المرسوم الأميري بعدها ألقى رئيس الأركان كلمة بهذه المناسبة وجهها للضباط المرقين جاء فيها: في هذا اليوم المبارك يسعدني وزملائي أعضاء مجلس الدفاع العسكري أن نشارككم هذه الفرحة، والتي نتقدم من خلالها إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة على ثقته الغالية التي أولاكم إياها، كما أنقل لكم تهنئة ومباركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، متمنيا أن يكون هذا التقليد دافعا لكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل والتقيد بحسن القيادة والتدريب والمتابعة ووضع جميع قدراتكم لخدمة هذا الوطن، وأوصيكم بقيادة وحداتكم بكل مثالية وتفان في العمل ولتكونوا أسوة حسنة لزملائكم من الضباط وضباط الصف والأفراد، متمنيا لوطننا الغالي الأمن والاستقرار تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر مراسم التقليد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش.