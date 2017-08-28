حريصون على تذليل أي عراقيل تواجه أهل الميدان



عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس أنه سيحاسب أي مدير مدرسة لايلتزم في أول يوم دوام ومتابعة عمله بعد عيد الأضحى المبارك مطالباً مدراء المناطق التعليمية بإصدار تعليمات بهذا الشان للادارات المدرسية .

جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير الفارس لعدد من مدارس منطقتي الفروانية وحولي التعليميتين و ذلك للاطلاع والاطمئنان على مدى جهوزية المدارس للعام الدراسي الجديد والذي سينطلق في الخامس من الشهر المقبل بدوام الهيئتين التعليمية والادارية .

وبدا الوزير الفارس جولته من منطقة الفروانية التعليمية والتي تعتبر اول زياره لها منذ توليه حقيبة التربية حيث تفقد مدرسة

، العمرية الابتدائية بنات وروضة العمرية ورافقه في الجولة الوكيل المساعد لقطاع المنشات د خالد الرشيدومدير عام منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد واطلع الفارس على الكتب الدراسية ووصولها إلى الإدارات المدرسية بشكل كامل وتأكد من سلامة التكييف وأعمال النظافة .

وأوصى الوزير بضرورة استكمال اي نواقص في الاستعدادات لكافة مدارس المنطقة إن وجدت، مشددا على أهمية الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي .

واكد د.الفارس ان وزارة التربية حريصة كل الحرص على تذليل اي عراقيل قد تواجه اهل الميدان. من أعضاء الهيئة التعليمية او الإدارية بالمدارس وأن يبدأ العام الدراسي دون أية مشاكل، وسوف نستكمل جميع متطلبات المدارس واحتياجاتها خلال الفترة الحالية.

وطالب الإدارات المدرسية باستغلال الصندوق المالي المدرسي بالطريقة المثلى المخصصة له .؟

وأشاد الفارس في ختام جولته باستعدادات مدرسة وروضة العمرية ، مؤكداً أن الاستعدادات قائمة فيهمابشكل مطمئن، ومعربا عن بالغ شكره وتقديره لمدير المنطقة جاسم بوحمد وجميع العاملين معه على مالاحظه من جهوزية طيبة لمدارس الفروانية ومن ثم استكمل الوزير الفارس الجولة حيث فام بزيارة لمدرسة" لبابة بنت الحارث الابتدائية" و"روضة الهدهد بحطين" والتابعتين لمنطقة حولي التعليمية.