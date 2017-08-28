الاتحاد الى جانب الحكومة بكل خطوة تتخذها لخدمة الصالح العام

بشرى شعبان

اكد نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك ان لا علاقة للاتحاد الكويتي للمزارعين بكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تحركات في وجه اي وزير من حكومة الكويت الرشيدة

وقال في تصريح صحافي ان مجلس الادارة يحذر من يقوم باستخدام اسم الاتحاد الكويتي للمزارعين باي تحرك مهما كان هذا التحرك مشدداً على ان اي بيان يزج اسم الاتحاد به سوف يعرض صاحبه للملاحقة القانونية من قبل الاتحاد بصفته الممثل القانوني للمزارعين

واكد الدماك ان مجلس ادارة الاتحاد يقف الى جانب الحكومة بكافة خطواتها لخدمة الصالح العام الكويتي وبالأخص الهيئة العامة للقوى العاملة التي لم تتوانى يوماً في دعم قضايا المزارعين ومساندة المزارع في أعماله

ومن جهة اخرى توجه الدماك باحر التهاني والتبريكات. لنائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية بالهيئة العامة للزراعة دلال رجب لتوليها مسؤولية القطاع النباتي مؤكداً ان الاتحاد الكويتي للمزارعين يتمنى لها التوفيق في عملها للنهوض بالقطاع الحيوي لبلوغ ما يتمناه المزارع من بلوغ مرحلة متقدمة من الأمن الغذائي