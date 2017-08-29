دعا قنصلنا العام في جدة وائل العنزي المواطنين الكويتيين وحجاج الكويت الى الالتزام بالارشادات والتعليمات التي تصدرها السلطات السعودية والواجب اتباعها اثناء موسم الحج.

وقال القنصل العنزي لـ «كونا» ان الارشادات والتعليمات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي (1438-2017) تنص على ضرورة استخراج تصاريح الحج، حيث «لا حج بلا تصريح»، مشددا على ضرورة اخذ التطعيمات الخاصة بالحج للوقاية من الامراض المعدية.

وأضاف ان السلطات الامنية السعودية تمنع الاشخاص غير المرتبطين بحملات الحج والمركبات من خارج المملكة ما لم تحمل (تصريح دخول خاص للمركبات) من الدخول للمشاعر المقدسة.

ولفت كذلك الى منع دخول المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا الى جانب منع دخول جميع انواع الدراجات النارية والهوائية الى المشاعر المقدسة.

وأهاب بالمسافرين من غير حجاج بيت الله الحرام عن طريق البر الى عدم الدخول أو الاقتراب من حدود مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج لتجنب مخالفة القوانين والتعرض للمساءلة القانونية وحجز المركبة.

ودعا العنزي حجاج الكويت الى اهمية الحصول على تصريح الحج وإبرازه عند الوصول لدى منافذ المملكة العربية السعودية وعند الطلب من رجال الأمن والسلطات الرسمية القائمة على الحج.

كما طالب ضيوف الرحمن من حجاج الكويت بضرورة الحرص على وثائق السفر والممتلكات والوثائق المهمة من الضياع اثناء الصلاة داخل الحرم المكي أو في الأسواق.

ودعا جميع حجاج الكويت للتواصل مع القنصلية الكويتية بجدة في حالات الضرورة والطوارئ على الرقم (0535571133) أو بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة على الأرقام (01252775522 - 0125277662 - 0125277661 - 0125277553 - 0537704005).