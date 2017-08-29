غادرت أرض الوطن بعثة الحج الخاصة لمنتسبي الجيش الكويتي والعسكريين المتقاعدين وأسر الشهداء العسكريين، متجهة إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء مناسك الحج لهذا العام بمبادرة كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

ويأتي تسيير بعثة الحج لهذا العام، للسنة التاسعة على التوالى، بمبادرة من الشيخ محمد الخالد لإخوانه وأبنائه منتسبي الجيش وحرصه على أن يكون للعسكريين المتقاعدين وأسر الشهداء العسكريين نصيب في حملة الحج لهذا العام، تقديرا منه للدور البطولي لشهداء الجيش الكويتي الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن.

حيث أنهى الحجاج إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة، تحت إشراف ضباط مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وأعضاء حملة داود الكندري المكلفة بتسيير رحلة الحج لهذا العام.