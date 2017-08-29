بشرى شعبان

أكد نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك أنه لا علاقة للاتحاد الكويتي للمزارعين بكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تحركات في وجه أي وزير من حكومة الكويت الرشيدة.

وقال الدماك في تصريح صحافي ان مجلس الإدارة يحذر من يقوم باستخدام اسم الاتحاد الكويتي للمزارعين في أي تحرك مهما كان هذا التحرك، مشددا على ان اي بيان يزج اسم الاتحاد به فسيعرض صاحبه للملاحقة القانونية من قبل الاتحاد بصفته الممثل القانوني للمزارعين.

وأكد أن مجلس ادارة الاتحاد يقف الى جانب الحكومة بكل خطواتها لخدمة الصالح العام الكويتي وبالأخص الهيئة العامة للقوى العاملة التي لم تتوان يوما في دعم قضايا المزارعين ومساندة المزارع في أعماله.

ومن جهة اخرى، توجه الدماك بأحر التهاني والتبريكات لنائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية بالهيئة العامة للزراعة دلال رجب لتوليها مسؤولية القطاع النباتي، مؤكدا ان الاتحاد الكويتي للمزارعين يتمنى لها التوفيق في عملها للنهوض بالقطاع الحيوي لبلوغ ما يتمناه المزارع من مرحلة متقدمة من الأمن الغذائي.